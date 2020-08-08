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08.08.2020 - 19:43 | | DHA

Uyuşturucu tacirlerine operasyon! 4 kişi tutuklandı

Bursa'da, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen  operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu tacirlerine operasyon! 4 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yaptığı çalışma sonucunda operasyon düzenledi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda İ.B., O.A., E.B. ve M.A.P. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 720 gram sentetik kannabinoid, 350 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İ.B., O.A., E.B. ve M.A.P., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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