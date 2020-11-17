Uyuşturucular baca deliği ve çamaşır makinesinde bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği Ekipleri Hıdırağa Mahallesi Susam Sokak üzerinde F.Ş.'nin evinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu ve sokak satıcılarına verileceğini belirledi. Eve baskın düzenleyen polis ekipleri, baca deliğindeki kapağın yeni takıldığını fark etti. Polis, kapağı açtığında torba içinde 500 gram bonzai buldu. Evdeki aramaları genişleten polis, çamaşır makinesi içinde bulunan çorabın içinde kağıtlara sarılı satışa hazır 687 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili F.Ş. gözaltına alındı.