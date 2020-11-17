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17.11.2020 - 14:25 | | DHA

Uyuşturucular baca deliği ve çamaşır makinesinde bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada baca deliğinde ve çamaşır makinesindeki çorabın içinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucular baca deliği ve çamaşır makinesinde bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği Ekipleri Hıdırağa Mahallesi Susam Sokak üzerinde F.Ş.'nin evinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu ve sokak satıcılarına verileceğini belirledi. Eve baskın düzenleyen polis ekipleri, baca deliğindeki kapağın yeni takıldığını fark etti. Polis, kapağı açtığında torba içinde 500 gram bonzai buldu. Evdeki aramaları genişleten polis, çamaşır makinesi içinde bulunan çorabın içinde kağıtlara sarılı satışa hazır 687 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili F.Ş. gözaltına alındı.

 

Sokak köpeğini öldüren kişi doktor çıktıUşak'ta, bir sokak köpeğini av tüfeğiyle öldüren kişinin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doktor Barış Y. olduğu belirlendi. Elinde av tüfeği olan Barış Y.’nin yanına çağırdığı köpekle yürüdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan Barış Y. Kabahatler Kanunu'na göre, ‘Sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 TL para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.
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