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29.02.2020 - 15:17 | | DHA

Uzaklaştırma kararı bulunan koca, çocuklarını kaçırdı

Bolu'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İlhan V., 3 çocuğunun annesi A.V.'yi dövüp, 2 çocuğunu alıp, kaçtı.

Uzaklaştırma kararı bulunan koca, çocuklarını kaçırdı

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İlhan V., bugün öğle saatlerinde eşi A.V.'nin (56) biri kız, 3 çocuğuyla yaşadığı Tepecik Mahallesi'ndeki eve geldi. Zorla içeri giren koca, A.V.'ye vurmaya başladı.

Kadın da cep telefonunda bulunan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması ile yardım istedi. Cep telefonundaki tek tuşa basılarak devreye giren sistem ile kadının yaşadığı evin adres bilgileri, polise iletildi.

Çok sayıda polis ekibi adrese sevk edildi. Ancak koca, gelen polis araçlarını fark edip, yaşları küçük olan 2 erkek çocuğunu alıp, kaçtı.

Eve gelen polis, şiddet gören anne ile beraberinde olan kızını hastaneye götürdü. A.V., daha sonra Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddet ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü.

Anne, eşinden şikayetçi olurken, polis, 2 çocuğuyla kaçan İlhan V.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Uzaklaştırma kararı bulunan koca, çocuklarını kaçırdı

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