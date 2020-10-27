Uzaktan eğitim ‘siber zorbalık’ riski taşıyor!

Koronavirüs salgınıyla birlikte evden eğitime adapte olmaya çalışan çocukların, siber zorbalık tehdidiyle karşı karşıya olduğu bildirildi. Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) hazırladığı 2020 Eğitim İzlemi Raporu’nda, “Depresyon, kaygı, psikosomatik rahatsızlıklar, olumsuz benlik algısı, suçluluk, yalnızlık, düşük kendine güven ve intihar girişimi siber zorbalığın olumsuz sonuçlarından bazılarıdır” denildi.

Bilgi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Vehbi Koç Vakfı gibi kurumların desteklediği ERG’nin hazırladığı raporda, salgınla birlikte evde eğitim sürdüren çocukların siber zorbalıkla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı. Raporda, “Çocukların dijital ortamlarda bulunma sıklıklarının artmasıyla beraber, siber zorbalık konusunun da eğitim sistemi içinde daha büyük bir önemle ele alınacağı öngörülebilir. Siber zorbalık, dijital teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilen zorbalıktır. Bu tür zorbalıklar sosyal medyada, mesajlaşma platformlarında, oyun platformlarında ve cep telefonlarında görülebilir” denildi. Çocukların, maruz kaldıkları siber zorbalığa karşı internet ya da telefon kullanımı konusunda sınırlandırılacaklarından korktukları için yetişkinlerden yardım almaya çekindiklerine işaret edilen raporda, “Tüm bu bulgular, siber zorbalık konusunun eğitim sistemi içinde, aileleri de kapsayan bütüncül bir politikayla ele alınması gerekliliğini ortaya koyuyor” uyarısında bulunuldu.

Türkiye’de erkek çocukların yüzde 31,1’inin ayda en az birkaç kez zorbalığa maruz kaldığını söylediği, kız çocuklarda ise, bu oranın yüzde 17,2 olduğuna işaret edilen raporda, “OECD ortalamasında ise oğlan çocukların yüzde 25,2’si zorbalığa maruz kaldığını belirtiyor. Kız çocuklarda ise bu oran yüzde 20,2’dir. Kız ve oğlan çocuklar arasındaki farkın Türkiye’de daha fazla olduğu görülüyor. Türkiye’de göçmen çocukların zorbalığa maruz kalma yüzdesi yüzde 36,1 iken, OECD ortalamasında oran yüzde 25,5’tir. Göçmen olmayıp zorbalığa maruz kalan çocukların oranı Türkiye’de yüzde 23,7 iken OECD’de benzer bir şekilde yüzde 22,6’dır” ifadesi kullanıldı.

‘Çocuklarla olumlu dille konuşalım’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklarla konuşurken olumlu bir dil kullanmasını istedi. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şöyle dedi: “Çocuklarla konuşurken lütfen olumlu bir dil: ‘Okulda maskeni çıkarma!’ değil, ‘Hepimizin sağlığı için maskeni takmalısın.’ ‘Kimseye yaklaşma!’ değil, ‘Herkesin sağlığı için sosyal mesafeni korumalısın.’ ‘Çok dikkatli ol!’ değil, ‘Kurallara uyacağın güzel bir gün olsun.” -ANKARA DHA