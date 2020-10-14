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14.10.2020 - 09:34 | | İHA

Üzerinden silindir geçen işçi hayatını kaybetti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Şantiyesinde üzerinden silindir geçmesi sonucu ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, silindir sürücüsü gözaltına alındı.

Üzerinden silindir geçen işçi hayatını kaybetti

Olay, dün Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mola sırasında yaşanan olayda Halil Çerçi isimli işçinin üzerinden silindir geçti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Çerçi, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Halil Çerçi, ameliyat esnasında hayatını kaybetti.

Silindir sürücüsü gözaltına alınırken, jandarma konu ile ilgili inceleme başlattı.

Esenyurt'ta tekmeli-yumruklu kavgaEsenyurt'ta yol verme konusunda çıkan tartışmada taksi ile çekici sürücüsü tekmeli yumruklu kavga etti. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen kavga araya girenlerin çabası ile büyümeden önlendi.
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