19.01.2021 - 15:03 | | DHA
Üzerine elektrik kablosu düşünce akıma kapılarak öldü
Gaziantep’te yolda yürüdüğü sırada kopan elektrik kablosunun üzerine düşmesiyle akıma kapılarak yaralanan Yusuf El Salih kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. 32 yaşındaki Suriye uyruklu Yusuf El Salih’in Tekel Caddesi’nde yürüdüğü sırada kopan elektrik kablosu üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Yusuf El Salih doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, kopan teller ise onarıldı.
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