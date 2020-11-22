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22.11.2020 - 14:12 | | İHA

Üzerine televizyon devrilen çocuk feci şekilde can verdi!

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde üzerine televizyon devrilen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Üzerine televizyon devrilen çocuk feci şekilde can verdi!

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı kırsal Ortatepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre evde oyun oynayan 4 yaşındaki İbrahim Halil Güneş’in üzerine televizyon devrildi.

Olay yerine çağrılan ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük çocuğun cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Otobüsün camından direk girdi, şoförü kıl payı ölümden döndüGAZİOSMANPAŞA'da kamyon dorsesine takılan kablo, bağlı bulunduğu elektrik direğini yerinden söktü. Kaldırımdan sökülen direk, durağa yanaşmakta olan otobüsün ön camından içeri girdi. Son anda eğilerek kendisini sola atan otobüs şoförü kıl payı ölümden döndü.
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