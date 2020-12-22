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22.12.2020 - 13:05 |

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu feci şekilde can verdi! Kahreden detay

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dün gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Habur Çayı'na yuvarlanarak ters döndü. Sabah saatlerinde fark edilen kazada sürücü uzman çavuş Serhat Ünal, eşi Gülay ve 3 yaşındaki erkek çocuklarının boğularak hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu feci şekilde can verdi! Kahreden detay

Mersin'de geçirdikleri izin sonrası görev yaptığı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine, eşi Gülay ve 3 yaşındaki ismi öğrenilemeyen çocuklarıyla birlikte 33 D 3837 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Uzman Çavuş Serhat Ünal, ilçeye bağlı Taşarası köyünde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Metrelerce yuvarlanan araç, Habur Çayı'nda ters dönerek durdu.

Geç saat olması nedeniyle fark edilmeyen kazada Ünal, eşi Gülay ve adı öğrenilemeyen erkek çocuğu boğularak hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde Habur Çayı'nda bir otomobilin olduğunu gören sürücülerin haber vermesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verildi. Otomobilden çıkarılan 3 cansız beden otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.
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