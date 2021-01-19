Uzman Ã‡avuÅŸ ve ailesine acÄ± veda

Hamile eÅŸinin doktor kontrolÃ¼ sonrasÄ± Erzurum'dan gÃ¶rev yeri Kars'a dÃ¶nÃ¼ÅŸleri sÄ±rasÄ±nda Horasan ilÃ§esinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Asil Koca (25), eÅŸi Pakize Koca (27) ve 4 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Toprak Ege'nin cenazesi Erzurum'dan uÃ§akla Ankara'ya, buradan da kara yoluyla KÄ±zÄ±lÄ±rmak ilÃ§esine baÄŸlÄ± GÃ¼neykÄ±ÅŸla kÃ¶yÃ¼ne getirildi.

Ä°lk olarak babaevine getirilen Koca ailesi, burada helallik alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÃ¶y meydanÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Asil Koca'nÄ±n babasÄ± Ä°lhan ve annesi Adalet ile eÅŸi Pakize Koca'nÄ±n babasÄ± Tuncay ve annesi Fatma, gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±.

KÃ¶y meydanÄ±nda kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Asil Koca ve ailesi, kÃ¶y mezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verildi.

Cenaze tÃ¶renine Vali Abdullah Ayaz, Garnizon KomutanÄ± TuÄŸgeneral Hakan TunÃ§, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Sadettin Aksoy, Ä°l Jandarma KomutanÄ± Jandarma Albay HÄ±dÄ±r AyÃ§iÃ§ek ile Koca ailesinin yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±.

Ã–te yandan Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Koca'nÄ±n 2019 yÄ±lÄ±nda FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesinde YPG/PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu ÅŸehit olan SÃ¶zleÅŸmeli Er YalÃ§Ä±n Koca'nÄ±n amcaoÄŸlu olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Erzurum'un Horasan ilÃ§esinde dÃ¼n meydana gelen kazada, Asil Koca (25) idaresindeki 06 BDH 909 plakalÄ± otomobil, Kars-SarÄ±kamÄ±ÅŸ kara yolunda, Turgutreis firmasÄ±na ait 34 TR 7316 plakalÄ± yolcu otobÃ¼sÃ¼ ile Ã§arpÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ; kazada, Koca ve otomobildeki eÅŸi Pakize Koca ile oÄŸlu Toprak Ege Koca hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

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