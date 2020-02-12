Son dakika | Kızı Şeyma Yıldız'ı öldüren babadan kan donduran ifade!

Cani baba Yıldız’ın kızı Şeyma’yı öldürdükten sonra yolda geçen bir minibüsü durdurarak şoföre, “Kızımı öldürdüm, polise haber ver” dediği ortaya çıktı. Minibüs şoförünün aracından inerek yol kenarına bakınca Şeyma’nın cansız bedenini bulduğunu ve polisi aradığı kaydedildi. Olay yerinden kaçan baba Yıldız’ın ise daha sonra giderek polise teslim olduğu belirlendi.

Hürriyet gazetesinden Ece Çelik, Fevzi Kızılkoyun ve Çetin Aydın'ın haberine göre, Şeyma’nın ağabeyi H.Y. ifadesinde, “Ailemizde hiçbir sorun yoktu. Babam en çok da Şeyma’yı severdi, Şeyma’da babamı çok severdi. Babam internetlerde uygunsuz bir görüntü görmüş, oradaki kişiyi de Şeyma’ya benzetmiş. Bunun üzerine kafasında bir şeyler kurguladığını düşünüyorum” diye konuştu.

O KURTULDU

Şeyma’nın yaşadıklarının bir benzeri az kalsın İstanbul’da da yaşanıyordu. İstanbul Başakşehir’de bir kişi dün akşam saat 19.00 sıralarında polisi arayarak, “Burada bir kızı Şamlar Ormanı’na kaçırdılar” diyerek, kaçırma olayında kullanılan aracın plaka bilgisini verdi. Polis ekipleri aracı Sazlıdere mevkisinde gördü. Kaçan aracı durduran polis, Mehmet Emin D. (45) ve Ramazan D.’yi (40) gözaltına aldı. Ağzı koli bandıyla bantlanan P.D.D. (17) aracın bagajındaydı ve çamur içindeydi. Polise “Babam ve amcam, erkek arkadaşım var diye beni öldürecek” dedi. Aracın şoför kısmındaki kapının cebinde 23 santimetrelik ekmek bıçağı bulundu. P.D.D.’nin babası Mehmet Emin D. ve Ramazan D. erkek arkadaşından ayrılması için korkutmak amaçlı götürdüklerini iddia etti.

SEVGİLİSİ KURTARDI

P.D.D. ile erkek arkadaşı 4 yıl önce okulda tanışmıştı. Aile bu durumu öğrenince karşı çıktı. P.D.D.’yi okuduğu liseden alıp açık liseye yazdırdı. Olayın yaşandığı gün halası, P.D.D.’nin erkek arkadaşını sokakta gördü ve babasına haber verdi. Ardından baba ve amca, P.D.D’yi ormana kaçırdı. Baba ve amca ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ten tutuklandı. P.D.D. ise çocuk yurduna yerleştirildi. Polise ihbarı P.D.D.’nin erkek arkadaşının yaptığı öğrenildi.

Öte yandan kadınlar sosyal medyadan kendi babalarının erkek arkadaşları olduğunu öğrendiğinde verdiği tepkileri paylaştı. İşte onlardan bazıları:



@Vegan_sailor: Babam sevgilim olduğunu öğrendiğinde kaydımı okuldan sildirmiş, üstümde tahtalar kırarak beni dövmüştü. 16 yaşımda korkudan altıma işemiştim. Aylarca evden, odamdan hiç çıkmadım. Babam 1 yıl benimle hiç konuşmadı. Çok zor zamanlardı. Bu güzel kızda kendi korkumu gördüm. Huzurla uyu...

@hilaakayF: Bir gün okul çıkışına erkek arkadaşım beni almaya gelmişti. Babam da bizi görmüş. Beni okuldan aldı. 1 senenin yarısı okula göndermemişti. Kolum kırılmıştı, ağzım yüzüm kanlar içindeydi. Sokak ortasında döve döve eve getirmişti beni. Bir Allah’ın kulu da sen ne yapıyorsun dememişti babama.

@deligillerden: Babam 15 yaşımda sevgilim olduğunu kapıcıdan duyunca ev anahtarı ile boğazımın bir kısmına çizikler atıp beni öldürürcesine dövdü. Anneme de sen anne değilsin diye aynısını yaptı. Bu cahillik artık son bulsun!

a_veronika: Babam ilk sevgilim olduğunu öğrenince üzerime bıçakla yürüdü, beni balkondan aşağı atmakla tehdit etti. Üniversiteyi bitirdim dönmeyeceğim, Ankara’da çalışacağım dedim. Bana hakaret etti. Konuşmak istemiyorum ama mecburum.

@dicosakinolbi: Babam sevgilim olduğunu öğrenmişti başta bir şey demese de hızmamı görüp bahane uydurup ‘Seni öldürmeye geliyorum, 9 ay sonra karnında çocukla gelirsin’ demişti. Yarım saat sonra özürler falan filan. Fakat hala aynı zihniyette.

AŞIRI TEPKİ VERMEMELİ YASAK GETİRİLMEMELİ



Uzman Psikolog Özlem Leskay (Kent Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Öğretim Görevlisi): Özellikle ergenlik, çocuğun “Ben kimim” sorusuna yanıt aradığı, kendisini düşünce, davranış ve duygularıyla yeniden tanımladığı bir dönem. Buna sevgili edinme süreci de dahil. Bu süreçte ailelerin sosyal ve duygusal anlamda çocuklarını desteklemeleri çok önemli. Özellikle kız çocuklarının sevgilisi olduğunda anne ve babanın göstermesi gereken tavır, bu konunun konuşulması için güvenli bir ortamın oluşturulmasıdır. Önyargıdan ve yetişkin kaygılarından uzak bir şekilde bu süreci kızlarından dinlemeleri gerekir. Aşırı tepkiler vermemeli, şüpheci sorgulamalara girmemeli, yasaklar getirmemeli. Sürecin krize dönüşmeden paylaşılması önemli.

BABA TRAVMASI DEĞERSİZ HİSSETİRİYOR



Uzman Psikolog Funda Sancar Yılmaz (Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi): İlk etapta kişi bir sevgilisinin olduğunu açıkladığında, kendisiyle ilgili çok özel bir durumu ailesine aktarmış oluyor. Aileler böyle bir açıklamayı takdir etmeliler. Sonra çocuklarının bu kişiyle nasıl karşılaştığını, bu kişinin kim olduğunu onlara sakin ve yavaş, arkadaşça bir tavırla sormalılar. Babanın çocuklar için sınırları belirleyici, koruyup kollayıcı bir işlevi var. Ailelerinde bilhassa eşleriyle sorun yaşayan kadınların babalarıyla da sorun yaşamış olduklarına sıkça rastlıyoruz. Bu sorunlar sonucu kadınlarda büyük bir değersizlik ve kadınlıklarından utanma durumlarıyla karşılaşıyoruz. Bu durumda kadınların bu hislerini diğer aile bireylerine yansıttığını görüyoruz.