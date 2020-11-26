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26.11.2020 - 13:31 | | İHA

Vakalar arttı, Düzce’de en yoğun caddede giriş çıkışlar sınırlandırıldı!

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca’nın Düzce’de vaka sayılarının yüzde 50 artışa yaklaştığını açıklamasının ardından Düzce’nin en yoğun caddesi İstanbul Caddesi’ne giriş çıkışlar sınırlandırıldı. Cadde’ye 3 noktadan giriş verilecek ve bu girişlerde HES kodu zorunlu olacak.

Vakalar arttı, Düzce’de en yoğun caddede giriş çıkışlar sınırlandırıldı!

Koronavirüs salgını Düzce’de artışa geçti. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca Düzce’de vaka sayılarının yüzde 50 artışa yaklaştığını açıklamasının ardından Düzce’de sıkı tedbirler alınmaya başlandı.

Daha önce Düzce’nin en yoğun caddelerinden birisi olan İstanbul Caddesi’nde alınan tedbirler tekrar geri getirildi. Alınan karar gereği İstanbul Caddesi’ne giriş çıkışlar sınırlandırılıyor. Cadde’ye bağlı tüm sokaklar bariyerler ile kapatılıyor. Cadde’ye 3 ayrı giriş ve çıkış noktası olacak. Bu noktalarda HES kodu sorgulamaları yapılacak ve işi olmayan kişiler caddeden içeri alınmayacak.

Ayrıca girişlerde ateş ölçerler vatandaşların ateşleri ölçülecek.

6 yıldır riskli binada oturanlara belediye “Boşaltın” dedi olaylar çıktıAtaşehir Belediyesi ekipleri, dün sabah polisle birlikte geldiği mahallede 2014 yılından bu yana riskli, çürük raporu bulunan binalarda oturanların, evlerini boşaltmasını istedi. Bina sakinlerinin direnmesi üzerine polisle aralarında kısa süreli arbede yaşandı. Belediye ile yapılan görüşmelerin ardından, binalarda yaşayanların evlerini boşaltmaları için 1 hafta süre verildi.
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