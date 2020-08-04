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04.08.2020 - 09:09 | | İHA

Vakaların görülmesiyle birlikte polis vatandaşları uyarıp evlerine gönderdi!

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde çay ocaklarında maskesiz oturan vatandaşları polis uyararak evine gönderdi.

Vakaların görülmesiyle birlikte polis vatandaşları uyarıp evlerine gönderdi!

Çelikhan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, ilçede korona virüs vakalarının görülmesi üzerine denetimlerini sıklaştırdı. İlçede bulunan çay ocaklarını denetleyen polis ekipleri, maskesiz çıkan vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı. Maskesi olmayan kişileri ise evlerine gönderdi.

Maske ve mesafe konusunda daha hassas olunması gerektiğini dile getiren polisler, uyarılara rağmen maskesiz gezen kişilere cezai işlem uygulanacağını dile getirdi.

Kurban Bayramı sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı4 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından vatandaşlar sabah saatlerinde iş gitmeye başladı. Bayram boyunca sakin geçen kent merkezindeki noktalarda ise hareketlilik başladı.
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