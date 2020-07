Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 150 bin kişiyle yapılan Kovid-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her bin kişiden 2.5’inde test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Koca, Kovid-19 vakalarının yüzde 46’sının, ölümlerin ise yüzde 50.2’sinin İstanbul’da olduğunu söyledi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin kişiyle Kovid-19 tarama çalışması yapıldığını belirtti.

Yüzde 13.8 yüksek



Çalışmada rastgele test edilen her bin kişiden 2.5’inde test sonucunun pozitif çıktığını kaydeden Bakan Koca, paylaşımında vaka sayılarına ilişkin şunları söyledi: “Salgın boyunca toplam vaka sayısı 223 bin 315’tir. Vakaların yüzde 46’sı İstanbul’da tespit edilmiştir. Kovid-19 kaynaklı vefatlarınsa yüzde 50.2’si yine İstanbul’da olmuştur. Vakaların yüzde 46’sının tespit edildiği İstanbul’da Bakanlığımızca yapılan tarama çalışmasında, rastgele test edilen her bin kişiden 2.9’unda test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran, Türkiye genelinden yüzde 13.8 yüksektir. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin.”



937 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu



Türkiye’de dün 937 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 224 bin 252, can kaybı 5 bin 580 oldu. Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca’nın da Twitter’dan paylaştığı “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun güncel verilerine göre, dün 42 bin 986 test yapıldı, 937 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1009 kişi iyileşti. Toplam test sayısı 4 milyon 489 bin 360, vaka sayısı 224 bin 252, vefat sayısı 5 bin 580 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1248, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 379, toplam iyileşen hasta sayısı ise 207 bin 374 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, düne kıyasla azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor” ifadelerini kullandı.