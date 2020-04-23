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23.04.2020 - 18:35 |

Vakar Ne Demek? Tdk'ya Göre Vakarlı, Vakarsız Ve Vakarsızlık Ne Demektir?

Vakar ya da vakarlı kelimeleri günlük hayatta pek çok kez karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimeler genellikle bir insan davranışını nitelemek için kullanılmaktadır. Ancak ne anlama geldikleri bazı insanlar tarafından tam olarak kavranamamaktadır. Peki, vakar ne demek? TDK’ya göre vakar kelimesinin anlamı nedir? Sizler için vakarın kısaca kelime anlamı nedir sorusuna verilebilecek cevapları hazırladık.

Vakar Ne Demek? Tdk'ya Göre Vakarlı, Vakarsız Ve Vakarsızlık Ne Demektir?

Vakar, günlük hayatın yanı sıra özellikle eski edebi eserlerde yer alan bir kelimedir. Ağırbaşlılık manasına gelen bu kelime ile bağlantılı; vakarlı, vakarsız ve vakarlılık terimleri ile de karşılaşılmaktadır. Bu terimlerden vakarlı ve vakarsız kavramları birbirlerinin tam zıttı olan durumlar için kullanılmaktadır. Bu kapsamda vakarlı ağırbaşlı bir kimseyi nitelemek, vakarsız da ağırbaşlı davranmayan bir kimseyi nitelemek için kullanılmaktadır. Edebi roman ve şiirlerde kişi huylarını belirtmek için bu iki terimden bahsedilmektedir.

Vakar Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

1. Ağırbaşlılık, ağırbaşlı olma durumu.

Vakarlı: Ağırbaşlı olan ve bu davranışı uygulayan kimse.

Vakarlılık: Vakarlı, ağırbaşlı olma durumu.

Vakarsız: Ağırbaşlı olmayan ya da onursuz kişi.

Vakarsızlık: Vakarsız olma hali, durumu.

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