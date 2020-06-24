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24.06.2020 - 09:44 | | İHA

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde karantina altına alınan mahallede incelemelerde bulunup tedbirleri denetledi.

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Kütahya Valisi Ali Çelik, Korona virüs (Covid-19) sebebiyle Tavşanlı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatılan Tepecik Beldesine bağlı Orta Mahallesinde incelemelerde bulundu.
Vali Çelik’e Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ile Tepecik Belde Belediye Başkanı Ahmet Tekin eşlik etti.

Bölgede tüm tedbirlerin alındığı belirten Vali Çelik, “Bizler bu kararları vatandaşlarımızın sağlığı için aldık. Onlar da kurallara sabırla riayet edecektir” dedi.

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