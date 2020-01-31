Vali son durumu böyle açıkladı: Allah bize akıl fikir versin!

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, ocağın ruhsatlı çalışırken kapatıldığını, daha sonra ise kaçak olarak çalıştığı tespit edilip, mühürlendiğini ancak kaçak olarak yeniden faaliyet gösterdiğini anlattı. Vali Bektaş, "Burası daha önceden ruhsatlı, izinli çalışan bir yermiş, sonra kapatılmış. Kaçak çalışma yapıldığı için mühürlenmiş. Ama yine açılmış. Çalışılmaması gereken bir ocak. Bu arkadaşlar burada çalışmaya niyetlenmişler. Aşağıya inmeye çalıştıkları aracın kancası çıkıyor ve araç ocağı yıkarak, aşağıya iniyor. Üç kişiden biri geri çıkıyor. İki kişi akşamdan bu yana mahsur. İki işçimiz orada, yakınları yukarıda bekliyor. TTK ekibi çalışıyor. Neredeyse ocağı yeni baştan yaparak, yıkıntıları temizleyerek gidiyorlar. Epeyce yol aldılar. Temennimiz iki işçimize canlı olarak ulaşabilmek ve onları yakınlarına kavuşturabilmek" dedi.

'ALLAH BİZE AKIL FİKİR VERSİN'

Ocağın 170 metre derinliğinde olduğunu, ekiplerin 140 metrede çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Vali Bektaş, şöyle dedi:

"Geçmiş olsun. Allah benzerlerinden saklasın. Allah bize de biraz daha akıl fikir versin. Biraz daha iş güvenliği kurallarını dikkate alarak, çalışmayı nasip etsin. Ocak 170 metre bir kanal. Şu an 140 metreye kadar inmiş durumdalar. Burada çöküntü var. Bu malzemeleri temizliyorlar. Ya muhtemelen buradalar ya da 30 metre aşağıdalar. İnşallah yakın zamanda ulaşılacak. Temennimiz canlı ulaşabilmek. Bu hepimizi mutlu edecek. Allah sabır versin."

Vali son durumu anlatıp böyle dedi: Allah bize akıl fikir versin…

GMİS GELEN BAŞKANI: 'KAÇAK OCAK GERÇEĞİ'

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil de yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çalışmaları yerinde inceledi. TTK ekiplerinin göçükte kalan işçiler için büyük bir gayretle çalıştığını ifade eden Yeşil, "Yakın zamanda rödovans olarak çalıştırılan yerde iş kazası olmuş. Şu an TTK ekipleri, seferber oldu arkadaşlarımızı çıkarmak için. Buranın saha ruhsatı iptal edilmiş. Yaşanan kaçak ocak gerçeği. Güvenliksiz ortamda arkadaşlarımız çalıştırılıyor" diye konuştu.

Öte yandan kaçak ocağın sahibi Olcay Adalı gözaltına alındı.