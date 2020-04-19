MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Vali Yerlikaya, 360 derece ile çekilen "İstanbul'da lale mevsimi" videosunu paylaştı
ABONE OL
19.04.2020 - 14:32 | | AA

Vali Yerlikaya, 360 derece ile çekilen "İstanbul'da lale mevsimi" videosunu paylaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emirgan ve Gülhane Parkı'nda 360 derece ile çekilmiş "lale mevsimi" videosunu paylaştı.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da lale mevsimi. Emirgan ve Gülhane Parkı'nın eşsiz güzellikteki lalelerini uzaktan da olsa sizlerle paylaşmak istedim. Bu sabah 360 derece video çektik. İnşallah yakında burada hep beraber olacağız." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, #Emirgan ve #Gülhane hashtagı ile yaptığı paylaşımında, 360 derece videoyu İstanbulluların beğenisine sundu.

Vali Yerlikaya, 360 derece ile çekilen "İstanbul'da lale mevsimi" videosunu paylaştıİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emirgan ve Gülhane Parkı'nda 360 derece ile çekilmiş "lale mevsimi" videosunu paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yasağa uymayıp, dışarıda bankta oturan 3 kişiye para cezası

Yasağa uymayıp, dışarıda bankta oturan 3 kişiye para cezası

Ücretsiz izinle ilgili flaş açıklama! 'Mutlaka bildirin'

Ücretsiz izinle ilgili flaş açıklama! 'Mutlaka bildirin'

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

Ambulans ve pikap çarpıştı! 2'si sağlık çalışanı 3 yaralı

Ambulans ve pikap çarpıştı! 2'si sağlık çalışanı 3 yaralı

Sıradaki Haber