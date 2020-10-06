Vali Yerlikaya, İstanbul Kalkınma Ajansı toplantısına katıldı

İstanbul Valisi ve İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yerlikaya’nın başkanlığında toplanan yönetim kurulu toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İSTKA Genel Sekreteri Dr. İsmail Erkam Tüzgen ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Eylül ayı faaliyetlerinin değerlendirildiği ve Ekim ayının planlandığı toplantıda 2021 yılı çalışma programı da ele alındı.



Toplantıda gençlerin çalışma hayatına entegrasyonu açısından büyük önem taşıyan Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği Projesi, Kızılay Projesi, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Ulusal Erken Müdahale Uygulamaları Geliştirme Merkezi Projesi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İstanbul Tanısız ve Nadir Hastalıklara Çözüm Platformu (İSTisNA) projesi sunumları gerçekleştirildi.