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11.09.2020 - 12:23 | | DHA

Vali Yerlikaya: Kurallara uymayan 7 bin 53 kişiye işlem uygulandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün İstanbul'da yapılan denetimlerde kurallara uymayan 7 bin 53 kişiye adli-idari işlem uygulandığını açıkladı.

Vali Yerlikaya: Kurallara uymayan 7 bin 53 kişiye işlem uygulandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koronavirüs tedbirleri kapsamında dün İstanbul'da yapılan denetimlere dair bilgiler paylaştı. Vali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili İstanbullular, dün 1.304 ekip 3.670 denetçi ile 21.346 denetim/rehberlik çalışması yaptık. Kurallara uymayıp sağlığımızı tehlikeye atan 7.053 kişiye adli-idari işlem uyguladık. Sağlık İçin Hepimiz İçin kurallara hassasiyetle uyanlara teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Vali Yerlikaya: Kurallara uymayan 7 bin 53 kişiye işlem uygulandı

 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımıGelen son dakika haberine göre; İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını paylaştı.
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