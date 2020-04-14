MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Vali Yerlikaya, Oda Başkanları ile video konferans toplantısı yaptı
ABONE OL
14.04.2020 - 18:37 | | AA

Vali Yerlikaya, Oda Başkanları ile video konferans toplantısı yaptı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Oda Başkanları ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Vali Yerlikaya, Oda Başkanları ile video konferans toplantısı yaptı

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda salgınla mücadele süresince başta temel ihtiyaç maddeleri olmak üzere üretim ve tedarik zincirinin aksamaması için yapılan çalışmalar ile alınan önlemler konuşuldu.

Vali Yerlikaya'nın görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladığı toplantıya Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Tamer Kıran, İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz katıldı.

"Başkanlarımızla sürekli görüşüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, toplantı içeriğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Salgınla mücadele süresince başta temel ihtiyaç maddeleri olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması için reel sektörün temsilcileri, oda başkanlarımız ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptık. Koronavirüs salgını ile mücadelenin başlangıcından beri talimatımızla, vali yardımcımız başkanlığında oda temsilcilerinin katılımıyla bir alt komisyon kuruldu.

Valilik olarak temel ihtiyaç maddeleri ile ilgili üretim ve tedarik zinciri ile ihracatın kesintiye uğramaması için sektör temsilcileriyle yoğun iş birliği ve istişare halindeyiz. Başkanlarımızla sürekli görüşüyoruz. Bugünkü toplantıda, yapılan çalışmaları değerlendirdik. 17-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek iki günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili, oda başkanlarımızın sektörleri ile ilgili talep ve önerilerini aldık. Konuları ilgili bakanlarımız ile görüşeceğiz. Toplantıya katılan bütün başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte İstanbul için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah birlikte başaracağız."

 

 

    'Zehirli gözleme' olayında yeni detaylar ortaya çıktıAydın'ın Didim ilçesinde, hayır yemeği denilerek verilen zehirli gözlemeyle babası Ali Karateke'nin (69) ölümüne, ağabeyi Birol Karateke'nin (45) de hastanelik olmasına neden olduğu belirtilen Betül Karabulut'un (36) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Fikri aklına sevgilisi Sezgin Kahraman'ın (34) soktuğunu söyleyen Betül Karabulut'un, "Bana, babam ve ağabeyimin ölmesi halinde tüm mirasın bize kalacağını söyledi. İkna oldum. Babam gözlemeyi çok seviyordu. Bu nedenle gözlemelere böcek ilacı koyup, gönderdik" dediği belirtildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çernobil nedir, nerede yer alıyor? Çernobil patlaması ne zaman, hangi ülkede oldu?

    Çernobil nedir, nerede yer alıyor? Çernobil patlaması ne zaman, hangi ülkede oldu?

    Çalışanlar dikkat! O ücret farkı ödenecek...

    Çalışanlar dikkat! O ücret farkı ödenecek...

    Muhabir, yoğun bakım ünitesine girdi! Kovid-19 hastalarını görüntüledi

    Muhabir, yoğun bakım ünitesine girdi! Kovid-19 hastalarını görüntüledi

    Burası Antalya! Bikinileri alıp çatıya koştular

    Burası Antalya! Bikinileri alıp çatıya koştular

    Sıradaki Haber