Vali Yerlikaya'dan koronavirüs açıklaması: Birinci hedefimiz...

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanımız Sayın Fahrettin Koca başkanlığında, İBB Genel Sekreterimiz ve 39 belediye başkanımızla, salgının İstanbul'daki seyrini olumlu yönde değiştirmek için bir araya geldik. Virüsün kalabalık kaynaklı yayılımını önlemek birinci hedefimiz." ifadelerini kullandı.