MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Vali Yerlikaya'dan koronavirüs açıklaması: Birinci hedefimiz...
ABONE OL
27.10.2020 - 02:22 | | AA

Vali Yerlikaya'dan koronavirüs açıklaması: Birinci hedefimiz...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, virüsün kalabalık kaynaklı yayılımının önlenmesinin birinci hedefleri olduğunu belirtti.

Vali Yerlikaya'dan koronavirüs açıklaması: Birinci hedefimiz...

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanımız Sayın Fahrettin Koca başkanlığında, İBB Genel Sekreterimiz ve 39 belediye başkanımızla, salgının İstanbul'daki seyrini olumlu yönde değiştirmek için bir araya geldik. Virüsün kalabalık kaynaklı yayılımını önlemek birinci hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika! İstanbul'da planlanan korona önlemleri! Mesai saatleri, pazar, AVM, toplu ulaşım...
Vatandaşlar güvenlik güçlerini alkışladıHatay'ın İskenderun ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çıkan çatışmada bir özel Harekat polisi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hatay'daki patlamada hasar gören araçlar çekildi

Hatay'daki patlamada hasar gören araçlar çekildi

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Sıfır otomobil alımında 'torpil' dönemi

Sıfır otomobil alımında 'torpil' dönemi

Vali Yerlikaya'dan koronavirüs açıklaması: Birinci hedefimiz...

Vali Yerlikaya'dan koronavirüs açıklaması: Birinci hedefimiz...

Sıradaki Haber