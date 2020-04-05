Yerlikaya Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°stanbul'da, Kamu Kurum ve KuruluÅŸlarÄ±nda Ã‡alÄ±ÅŸan Personelin KÄ±lÄ±k ve KÄ±yafetine Dair YÃ¶netmelikÃ¶ hÃ¼kÃ¼mleri saklÄ± kalmak Ã¼zere; daha kolay temizlenebilen kÄ±yafetlerle gÃ¶rev yapma imkanÄ± iÃ§in serbest kÄ±yafet uygulamasÄ±na geÃ§ilmiÅŸtir." ifadelerini kullandÄ±.