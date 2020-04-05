05.04.2020 - 23:00 | | DHA
Vali Yerlikaya'dan serbest kÄ±yafet açÄ±klamasÄ±
Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda serbest kÄ±yafet uygulamasÄ±na geÃ§ildiÄŸini duyurdu.Â
Yerlikaya Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°stanbul'da, Kamu Kurum ve KuruluÅŸlarÄ±nda Ã‡alÄ±ÅŸan Personelin KÄ±lÄ±k ve KÄ±yafetine Dair YÃ¶netmelikÃ¶ hÃ¼kÃ¼mleri saklÄ± kalmak Ã¼zere; daha kolay temizlenebilen kÄ±yafetlerle gÃ¶rev yapma imkanÄ± iÃ§in serbest kÄ±yafet uygulamasÄ±na geÃ§ilmiÅŸtir." ifadelerini kullandÄ±.
BeyoÄŸlu Nostaljik Tramvay son seferini yaptÄ±BeyoÄŸluâ€™nda Taksim Tünel ve Ä°stiklal Caddesiâ€™nde ulaÅŸÄ±m saÄŸlayan nostaljik tramvay seferleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle geçici olarak seferlerini durdurdu. Zaman zaman insanlarÄ±n binmekte güçlük çektiÄŸi tramvay bu akÅŸam saat 21.00'de son seferini boÅŸ bir ÅŸekilde yaptÄ±.