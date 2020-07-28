MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Vali'den corona virüs açıklaması: Tahmini 2 yıl sürecek!
ABONE OL
28.07.2020 - 13:10 |

Vali'den corona virüs açıklaması: Tahmini 2 yıl sürecek!

Gaziantep Valisi Davut Gül, koronavirüs aşısı bulunana kadar kontrollü sosyal hayatın tahmini olarak 2 yıl devam edeceğini söyledi.

Vali'den corona virüs açıklaması: Tahmini 2 yıl sürecek!

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte Kurban Bayramı'nın ilk iki günü ve öncesinde Arife günü mezarlık ziyaretinin yasaklandığını duyurdu. Vali Gül, ayrıca düğünlerin azami 2 saatle sınırlandırıldığını, kına, çeyiz gibi törenlerin de yapılamayacağını, düğün salonlarının kameralarından da kurallara uyulup uyulmadığının denetleneceğini açıkladı. Vali Gül, bu açıklamalarını aynı zamanda Twitter'deki hesabından da duyurarak vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi. Davut Gül'ün bu paylaşımının ardından bir takipçisi, 'Düğünle kına arasındaki fark ne?' sorusunu yöneltti. Düğün ile kına arasında pandemi açısından fark bulunmadığını söyleyen Vali Gül, takipçisinin sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Pandemi açısından fark yok! Aşı bulunana kadar kontrollü sosyal hayat devam edecek (tahmini 2 yıl) Nikah yapmayıp düğün yapmak isteyenleri 2 saatle sınırlandırdık. Düğüne ilaveten kına, çeyiz vb. tören yapmak demek, riski 2-3 kat arttırma anlamı taşır. Etkinlik artarsa risk artar."

Validen corona virüs açıklaması: Tahmini 2 yıl sürecek

 

Belediye Başkanı Halil Öztürk ile yasak aşk yaşadığı iddaa edilen Sümeyra Tilki'nin buluşması kamerada.Antalya’nın Elmalı ilçesi, Belediye Başkanı Halil Öztürk ile makam şoförü Ahmet Tilki’nin eşi arasındaki yasak aşk iddiasıyla karıştı. Tilki, “Başkan nikâhımızı kıydı, beni makam şoförü yaptı. Bir süre sonra karımla birlikte olduğunu anladım” diyerek istifa etti. Öte yandan bugün yayınlanan yasak aşkın görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vali'den corona virüs açıklaması: Tahmini 2 yıl sürecek!

Vali'den corona virüs açıklaması: Tahmini 2 yıl sürecek!

Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünü başındaki kask ölümden kurtardı!

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünü başındaki kask ölümden kurtardı!

Sıradaki Haber