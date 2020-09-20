Valiler arasÄ±ndaki Anadolu AslanÄ± atÄ±ÅŸmasÄ± gÃ¼lÃ¼msetti

Aksaray Valisi Hamza AydoÄŸdu, sosyal medya hesabÄ±ndan "SivaslÄ±Â kardeÅŸlerim alÄ±nmasÄ±n ama 'Anadolu AslanÄ±', Aksaray malaklÄ±sÄ±dÄ±r." paylaÅŸÄ±mÄ±ndaÂ bulundu.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise AydoÄŸdu'ya cevaben yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda,Â "Neden alÄ±nalÄ±m SayÄ±n Valim Hamza AydoÄŸdu, SivaslÄ±lar bilir ki her ÅŸey cÃ¼sse ile olsaydÄ± ormanÄ±n kralÄ± aslan deÄŸil, fil olurdu. SaÄŸlÄ±k, afiyet diliyoruz."Â ifadelerini kullandÄ±.

Valiler arasÄ±nda yaÅŸanan "Anadolu AslanÄ±" atÄ±ÅŸmasÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±, kÄ±saÂ sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ±.

AtÄ±ÅŸmaya Demir Grup Sivasspor KulÃ¼bÃ¼ de "goool" ifadeleriyle katÄ±ldÄ±.Â

Ä°ÅŸte o paylaÅŸÄ±m;

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