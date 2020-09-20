Valiler arasÄ±ndaki Anadolu AslanÄ± atÄ±ÅŸmasÄ± gÃ¼lÃ¼msetti

20.09.2020 - 11:20 | | AA
Valiler arasÄ±ndaki "Anadolu AslanÄ±" atÄ±ÅŸmasÄ± gülümsetti
Sivas Valisi Salih Ayhan ile Aksaray Valisi Hamza AydoÄŸdu arasÄ±nda Kangal kÃ¶peÄŸi ve Aksaray malaklÄ±sÄ± iÃ§in kullanÄ±lan "Anadolu AslanÄ±" ifadesi nedeniyle sosyal medyada gÃ¼lÃ¼mseten atÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.
Aksaray Valisi Hamza AydoÄŸdu, sosyal medya hesabÄ±ndan "SivaslÄ±Â kardeÅŸlerim alÄ±nmasÄ±n ama 'Anadolu AslanÄ±', Aksaray malaklÄ±sÄ±dÄ±r." paylaÅŸÄ±mÄ±ndaÂ bulundu.
Sivas Valisi Salih Ayhan ise AydoÄŸdu'ya cevaben yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda,Â "Neden alÄ±nalÄ±m SayÄ±n Valim Hamza AydoÄŸdu, SivaslÄ±lar bilir ki her ÅŸey cÃ¼sse ile olsaydÄ± ormanÄ±n kralÄ± aslan deÄŸil, fil olurdu. SaÄŸlÄ±k, afiyet diliyoruz."Â ifadelerini kullandÄ±.
Valiler arasÄ±nda yaÅŸanan "Anadolu AslanÄ±" atÄ±ÅŸmasÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±, kÄ±saÂ sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ±.
AtÄ±ÅŸmaya Demir Grup Sivasspor KulÃ¼bÃ¼ de "goool" ifadeleriyle katÄ±ldÄ±.Â
Ä°ÅŸte o paylaÅŸÄ±m;
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Önce dövdüler sonra kaçÄ±rdÄ±lar! Feci dayak kameradaBursa'da bir kiÅŸi alacak verecek meselesi yüzünden bir yÄ±kama istasyonunda kameralarÄ±n önünde feci ÅŸekilde dövüldü, sonra kaçÄ±rÄ±ldÄ±. Arabaya bindirilen kiÅŸi kurtulmak için seyir halindeki araçtan atladÄ± ancak arkadan gelen baÅŸka bir aracÄ±n altÄ±nda kalarak aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Darp ve kaçÄ±rma anlarÄ± kameraya yansÄ±rken, polis geniÅŸ çaplÄ± soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.