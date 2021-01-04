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04.01.2021 - 20:51 | | DHA

Valilik açıkladı! Ankara için flaş uyarı

Son dakika haberine göre, Ankara Valiliği, yarın kent genelinde havanın aralıklı sağanak yağışlı geçeceği ve yağışların yer yer etkili olacağının tahmin edildiğini açıkladı.

Valilik açıkladı! Ankara için flaş uyarı

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Salı günü Ankara ve çevrelerinde havanın aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, yağışların yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor" denildi.

Valilik açıkladı Ankara için flaş uyarı

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