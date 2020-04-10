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10.04.2020 - 10:07 | | DHA

Valilik duyurdu! 1 köy daha karantinaya alındı!

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Yeşilköy, corona virüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilik duyurdu! 1 köy daha karantinaya alındı!

Çorum Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Yeşilköy köyünün, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararı doğrultusunda 14 gün süreyle karantina altına alındığı açıklandı. Açıklamada, "Karantina süresince köye giriş ve çıkışlar kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacaktır" denildi.

Çorum'da daha önce Mecitözü'nün Bekişler, Sungurlu'nun Oyaca, Laçin'in Çamlıpınar, Uğurludağ'ın Eskiçeltek ve Kargı'nın Oğuz köyleri ile Bahçelievler Mahallesi karantinaya alınmıştı.

 

 

 

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