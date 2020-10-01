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01.10.2020 - 21:29 | | AA

Valilik duyurdu: Otel ve konaklama tesislerine "HES kodu"yla girilebilecek

Yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadelede tedbirlerin etkin uygulanması için Batman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı.

Valilik duyurdu: Otel ve konaklama tesislerine "HES kodu"yla girilebilecek

Valilik'ten yapılan açıklamada, Vali Hulusi Şahin başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha kurulu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp gibi konaklama tesislerine girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanılacağı belirtildi.

Buna göre ayrım olmaksızın özel ve kamuya ait tüm konaklama tesislerinde müşterilerden HES uygulaması üzerinden kod istenecek. Sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşteri kabul edilebilecek. Aksi davranan işletmelerin faaliyetleri 10 gün süreyle durdurulacak.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarda HES kodu denetiminin aktif uygulanacağı kaydedilen açıklamada alınan diğer kararlar şöyle sıralandı:
"Organize sanayi bölgesinde yer alan kuruluşların, özellikle tekstil sektörünün Kovid-19 uyumlu denetlenmesine ve çalışma saatlerinde düzenlenme yapılmasına, öğrenci ve okul personelinde vaka veya temaslı tespit edilmesi durumunda okul yönetimlerince sürecin takip edilmesine ve Milli Eğitim Müdürlüğünce koordinasyonun sağlanmasına, İŞKUR ve SGK tarafından pandemi tedbirlerinin uygulanması konusundaki takip İSG uzmanı ve iş yeri hekimlerince yaptırılacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Kadın Konferansı'na video mesaj gönderdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi de çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur." dedi.
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