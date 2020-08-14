Valilik uyardı! Kendilerini memur olarak tanıtıp...

Valilikten yapılan açıklamada, kentte ve yurt dışındaki bazı şirket, kuruluş ve kişileri telefonla arayarak kendilerini Tunceli Valisi ya da Tunceli Valiliğinden görevli memur olarak tanıtan kişilerin vatandaşlardan para talep ettiğinin tespit edildiği belirtildi.
Vatandaşların bu tür aramalara kesinlikle itibar etmeleri gerektiği belirtilen açıklamada, "Vatandaşların bu gibi durumlarda Emniyet Müdürlüğünün 155 veya Jandarma Komutanlığının 156 numaralı telefon numaralarını arayarak ihbarda bulunmaları, telefon dolandırıcılık suçu işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır." ifadelerine yer verildi.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.