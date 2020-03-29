‘Valilikten izin’le seyahat dönemi! Özel araçla...

Koronavirüs salgınına karşı “valilik izni” ile şehirlerarası seyahat dönemi dün 17.00 itibarıyla resmen başladı. Özel araçla seyahat ise yasaktan muaf tutulurken, otobüs ve uçak ile şehirlerarası seyahatler artık valiliklerin özel iznine tabi olacak. İçişleri Bakanlığı’nın önceki gece yayımladığı genelge uyarınca otobüs ile şehirlerarası seyahat için vatandaşların valiliklerden izin alması gerekecek.



Milliyet’in İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, şehirler arası eşya, mal, yük taşımacılığı devam edecek, ancak şehir giriş çıkışlarında özel araçlar da dahil olmak üzere tüm araçlarda denetim yapılacak.



Kapsam tartışması



Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki akşam yaptığı açıklama ile, Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda koranvirüsle mücadele kapsamında alınan yedi yeni tedbir kararını kamuoyu ile paylaştı. Erdoğan’ın “şehirler arası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır” ifadesi kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu. Özellikle sosyal medyada özel araçla seyahatlerin kapsamda olup olmadığı merak edilirken, gece İçişleri Bakanlığı’nca 81 il valiliğine gönderilen ek genelgede, sadece otobüs ile şehirlerarası yolcu taşımacılığına ilişkin tedbirler yer aldı.



Dün saat 17.00 itibarıyla iller arası otobüs seferlerinin valilik iznine bağlandığı belirtilen genelgede, “Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması Valilik izni ile gerçekleştirilebilecektir” denildi. Genelgede tedbirler şöyle sıralandı:



İzin belgesi



İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere “şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi” belgesi düzenlenecektir.



Seyahat İzin Kurulu vali/kaymakamın belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacaktır. Bu kurullar otogarlarda görev yapacak, bu amaçla görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesi sağlanacaktır.



Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak.

Otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki Valiliğe bildirilecektir.



Yolculuğuna izin verilen otobüsler ancak il otogarlarında duracak ve o illerin valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları boş yer olması durumunda alabileceklerdir.



Özel araçlar kapsam dışı



Milliyet’in sorularını yanıtlayan Bakanlık kaynakları, izne bağlı seyahat uygulamasında özel araçların kapsam dışında olduğunu söyledi. Buna göre vatandaşlar özel araçlarıyla şehirlerarası yolculuklarına devam edebilecek. Kaynaklar, otobüs veya özel araç yoluyla bir şehirden başka bir şehre gelen kişilerin valiliklerce şehir girişlerinde sağlık kontrolüne tabi tutulacağını aktardı. Kişilerden, ne kadar süreyle, ne ihtiyaçla şehir değişikliği yaptığı konularında bilgi alınacak ve gerek görülmesi halinde gelinen kentte, kişiler kendi evinde izolasyona tabi tutulacak.



İşçi servisleri muaf



İçişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, fabrika çalışanlarını taşıyan servis araçları, çalışanların ikamet ettikleri yerden başka şehre yolcu taşımaları, şehirler arası seyahat kısıtlamasından muaf tutulacak. İşçi ve çalışan servislerinde de ilgili genelgede belirtildiği üzere, sosyal mesafe kuralı ve en fazla yüzde 50 doluluk oranı kuralına uyulması zorunlu olacak. Bazı şehirlerde şehir içi yolcu taşımacılığının devamı niteliğinde olan ancak il sınırlarını geçmesi gereken minibüs taşımacılığı da seyahat kısıtlamasına tabi olmayacak. Sosyal mesafe ve yüzde 50 doluluk oranı kuralı burada da zorunlu tutulacak.



YHT seferleri durdu



TCDD Taşımacılık AŞ de yaptığı açıklama ile yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Yüksek Hızlı Tren (YHT), Anahat ve Bölgesel tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.