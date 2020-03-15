15.03.2020 - 12:35 | | DHA
Van çığ altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika haberlere göre, Van-Bahçesaray yolunda ilki 4 Şubat, ikincisi 5 Şubat'ta meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralandığı çığ felaketi bölgesinde karlar altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir'in 39 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.
Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Van Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan bölgenin yolu açılmıştı. 3 gündür bölgede arama faaliyetleri sürdüren AFAD ve Karayolları ekipleri çığ altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir’in cansız bedenine ulaştı. Daşdemir’in naaşı adli tıp kurumuna sevk edildi" denildi.
İtfaiye eri Mehmet Can Daşdemir, 4 Şubat'taki çığ düşmesinin ardından karlar altında kalanları kurtarmak için bölgede arama- kurtarma çalışmalarına katılmış, 5 Şubat'ta meydana gelen çığ felaketinde karlar altında kalmıştı.
Umre yolcuları Ankara ve Konya'da karantinaya alındı!Umreden dönen vatandaşlar, yapılan sağlık taramasının ardından boşaltılan öğrenci yurduna yerleştirilerek, 14 günlüğüne gözlem altına alındı. Umreden dönen kafileyi taşıyan uçak, gece saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Sağlık ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ambulanslarla aprona girdi. Sağlık taramasından geçirilen yolcular öğrenci yurtlarına yerleştirildiler. Gelen son dakika bilgilere göre; umreden dönen 10 bin 330 kişi 5 yurtta karantinaya alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Konya ve Ankara'da yurtlar karantina sürecine uygun hale getirildi" denildi. Öte yandan açıklamada, yurttaki öğrencilerin başka yurtlara nakillerinin sağlandığı belirtildi.