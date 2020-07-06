MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Van Gölü'nde tekne faciası! 17 kişiye yakalama kararı çıkarıldı
ABONE OL
06.07.2020 - 09:58 | | İHA

Van Gölü'nde tekne faciası! 17 kişiye yakalama kararı çıkarıldı

Van Gölü’nde göçmenleri taşıyan batık tekneyle ilgili 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Van Gölü'nde tekne faciası! 17 kişiye yakalama kararı çıkarıldı

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp başvurusunun ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Tutuklanan Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine içerisinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışmaları günlerdir devam ediyor. Şimdiye kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 11 kişinin cesedi gölden çıkarılırken, arama tarama çalışmaları ise günlerdir sürüyor.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada ise olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtilerek, “Olayla ilgili kolluk kuvvetlerince 17 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 5 kişi tutuklandı, 2 kişi gözaltında, 3 kişi adli kontrolle ve 4 kişi ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı” denildi.

Sokak ortasında adamı tekme tokat döven kadınlar kameradaEsenyurt’ta 4 kadın tekme ve tokatlarla bir adama saldırdı, caddede yürüyen vatandaşlar ise neye uğradığını şaşırdı. Adamın ve kadınların eline geçeni birbirine fırlattığı kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Güngören'de kavga ettikleri arkadaşlarını balkondan aşağı attılar

Güngören'de kavga ettikleri arkadaşlarını balkondan aşağı attılar

Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

Konya Kulu'da balya yangını

Konya Kulu'da balya yangını

Sıradaki Haber