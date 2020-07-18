Van Gölü’ndeki tekne faciasında acı haberler gelmeye devam ediyor

Van Gölü'nden çıkarılan cesetler otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, toplam ceset sayısı ise 54e yükseldi. Bugünkü çalışmalar da sona erdi.



NELER OLMUŞTU?



Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi’nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp ihbarının ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti.

Medeni Akbaş’ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu değerlendirilen teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatılmıştı.