Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava Van, Hakkari ve Şırnak'ta etkili olmaya devam ediyor. Bugün bu illerde okullar tatil olurken şimdi kar yapının etkisini sürdürmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler "Van, Hakkari ve Şırnak'ta yarın (11 Şubat) okullar tatil mi?" sorusuna cevap arıyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Van, Hakkari ve Şırnak ile ilgili yarın tatil olup olmadığına dair bir açıklama henüz yok. Kar yağışının şiddetine göre gün içerisinde Valilikten bir açıklama yapılması bekleniyor.

TRABZON'DA 2 GÜN OKULLAR TATİL

Konuyla ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

RİZE'DE OKULLARI 2 GÜN TATİL ETTİ

Rize Valisi Kemal Çeber, sosyal medyadan öğrencilerin kar tatili taleplerini geri çevirmeyerek Rize'de kar nedeniyle okulların 2 gün tatil edildiğini duyurdu.

GİRESUN

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan kurulun kararına göre, Alucra ve Çamoluk dışındaki okullarda okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Görele ilçesinde ise okullar 2 gün tatil edildi.