MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Van kent merkezinden koyun sürüsü geçti
ABONE OL
07.05.2020 - 16:24 | | DHA

Van kent merkezinden koyun sürüsü geçti

Van'a getirilen koyun sürüsü gece saatlerinde kent merkezinden geçti. İpekyolu Belediyesi Zabıta ekipleri, izinsiz olarak koyun sürüsünü şehir merkezinde geçiren ve çevreyi kirleten sürü sahibi Nedim Yiğiter'e, Karayolları Trafik Kanunun 46/3 maddesine göre 288 TL idari para cezası uyguladı.

Kent merkezinin en işlek iki mekanlarından olan Maraş ve Cumhuriyet Caddelerinden geçen koyun sürüsü, vatandaşlara şaşkınlık yaşattı.

Corona virüs tedbirleri kapsamında 10 Nisan'da araç ve yaya trafiğine kapatılan, bugün sabah saatleri itibariyle kontrollü olarak araç ve yaya trafiğine açılan kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Maraş caddelerinden geçen koyun sürüsünü gören İpekyolu Belediye Zabıta ekipleri, küçükbaş hayvanların sahibi Nedim Yiğiter'e, hayvan sürüsünü izinsiz şehir merkezine sokması ve çevreyi kirletmesinden dolayı Trafik Kanunun 46/3 Maddesine göre "Hayvanları karayolları üzerinde trafiği engellemeyecek şekilde sürmek" gerekçesiyle 288 TL idari para cezası uyguladı.

Van kent merkezinden koyun sürüsü geçti

SAMSUN'DA KOYUN SÜRÜSÜ CADDEYİ KAPATTI

Atakum ilçesinin Cağaloğlu Bulvarı'ndan sahur vakti sürü halinde geçen koyunları görenler, şaşkınlık yaşadı. Evlerinin balkon ve pencerelerine çıkanlar, caddeyi kaplayan koyunların cep telefonu kamerasıyla görüntülerini çekip, sosyal medyada paylaştı. Koyun sürüsünün cadde geçişinden görüntüler, ilgi odağı olurken, izleyenleri gülümsetti.

 

Amatör balıkçıdan olta şov! Dev Trança oltaya böyle takıldı. İşte o görüntüler...Muğla'da Erdem Yalçınkaya isimli amatör balıkçı, arkadaşlarıyla çıktığı balık avında 95 metre derinlikten 13 kilo 890 gram ağırlığında dev trança yakaladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

RTÜK'ten Halk TV ve Habertürk'e ceza

RTÜK'ten Halk TV ve Habertürk'e ceza

Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

Marketler saat kaça kadar açık? Hafta sonu marketler açık mı? İşte Bim, A101 ve Şok Market çalışma saatleri...

Marketler saat kaça kadar açık? Hafta sonu marketler açık mı? İşte Bim, A101 ve Şok Market çalışma saatleri...

Sıradaki Haber