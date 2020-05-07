Van kent merkezinden koyun sürüsü geçti

Kent merkezinin en işlek iki mekanlarından olan Maraş ve Cumhuriyet Caddelerinden geçen koyun sürüsü, vatandaşlara şaşkınlık yaşattı.

Corona virüs tedbirleri kapsamında 10 Nisan'da araç ve yaya trafiğine kapatılan, bugün sabah saatleri itibariyle kontrollü olarak araç ve yaya trafiğine açılan kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Maraş caddelerinden geçen koyun sürüsünü gören İpekyolu Belediye Zabıta ekipleri, küçükbaş hayvanların sahibi Nedim Yiğiter'e, hayvan sürüsünü izinsiz şehir merkezine sokması ve çevreyi kirletmesinden dolayı Trafik Kanunun 46/3 Maddesine göre "Hayvanları karayolları üzerinde trafiği engellemeyecek şekilde sürmek" gerekçesiyle 288 TL idari para cezası uyguladı.

SAMSUN'DA KOYUN SÜRÜSÜ CADDEYİ KAPATTI

Atakum ilçesinin Cağaloğlu Bulvarı'ndan sahur vakti sürü halinde geçen koyunları görenler, şaşkınlık yaşadı. Evlerinin balkon ve pencerelerine çıkanlar, caddeyi kaplayan koyunların cep telefonu kamerasıyla görüntülerini çekip, sosyal medyada paylaştı. Koyun sürüsünün cadde geçişinden görüntüler, ilgi odağı olurken, izleyenleri gülümsetti.