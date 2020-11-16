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16.11.2020 - 14:48 | | DHA

Van merkezli 3 ilde PKK operasyonu! 13 kişi gözaltına alındı

Van merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Van merkezli 3 ilde PKK operasyonu! 13 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı’nca Van merkezli 3 ilde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenledi. Van, İstanbul ve Muğla'da önceden belirlenen adreslere yapılan baskında, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 13 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin Van İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

 

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