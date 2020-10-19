MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Van merkezli 5 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı
ABONE OL
19.10.2020 - 16:34 |

Van merkezli 5 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı

Van merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklıktan haklarında arama kararı bulunan 6 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbari çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütün sözde dağ kadrosuna eleman temin ettiği değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik Van merkezli Diyarbakır, Aydın, İzmir ve Ağrı illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 'terör örgütüne yardım ve yataklık etme' suçundan aranan Ö.C. Diyarbakır’da, E.Ç. ve Y.Z. Van’da, H.Y. Aydın’da, M.K. İzmir’de, A.K ise Ağrı’da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

Çaldığı telefonu 200 metre ilerideki başka bir dükkana satmışDenizli’nin Pamukkale ilçesinde M.K., telefonunu şarj etme bahanesiyle girdiği iş yerinde reyonda bulunan 2 bin 500 lira değerindeki cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anları, işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin çaldığı cihazı 200 metre ilerideki başka bir telefoncuya sattığı belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Erkek arkadaşı tarafından darp edildi, hastanelik oldu

Erkek arkadaşı tarafından darp edildi, hastanelik oldu

Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

Avcılar'da komşular arasında baltalı kavga! 3 kişi tutuklandı

Avcılar'da komşular arasında baltalı kavga! 3 kişi tutuklandı

Sıradaki Haber