Van ve Bitlis'de bayram namazı saat kaçta? Ramazan Bayram namazı saati 2020

İslam alemi için büyük önem taşıyan bayram namazı her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgiyle araştırılıyor. Fakat bu yıl corona virüs salgını nedeniyle bayram namazı camilerde kılınmayacak. Evlerde kılınacak olan bayram namazı vatandaşları arayışa geçirdi. Peki bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Van ve Bitlis için bayram namazı saati 2020...

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2020

VAN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Van'da bayram namazı saat 05:21'de kılınacak.

BİTLİS BAYRAM NAMAZI SAATİ

Bitlis'de bayram namazı saat 05:26'da kılınacak.

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