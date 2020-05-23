23.05.2020 - 17:45 |
Van ve Bitlis'de bayram namazı saat kaçta? Ramazan Bayram namazı saati 2020
Van ve Bitlis'de yaşayan vatandaşlar bayram namazı saati hakkında bilgi almak için arayışa geçti. Yarın sabah kılınacak olan bayram namazı için saatler merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ise il il bayram namazı vakitlerini yayımladı. Van ve Bitlis de bu illerin arasında yer aldı. İşte Van ve Bitlis için bayram namazı saati 2020...
İslam alemi için büyük önem taşıyan bayram namazı her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgiyle araştırılıyor. Fakat bu yıl corona virüs salgını nedeniyle bayram namazı camilerde kılınmayacak. Evlerde kılınacak olan bayram namazı vatandaşları arayışa geçirdi. Peki bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Van ve Bitlis için bayram namazı saati 2020...
BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2020
VAN BAYRAM NAMAZI SAATİ
Van'da bayram namazı saat 05:21'de kılınacak.
BİTLİS BAYRAM NAMAZI SAATİ
Bitlis'de bayram namazı saat 05:26'da kılınacak.