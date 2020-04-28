28.04.2020 - 09:37 | | DHA
Van'da 10 kilogram esrarı ele geçirildi!
Van’ın Gevaş ilçesinde, D-300 karayolundaki menfeze saklanan 10 kilogram esrar, narkotik köpek Cesur sayesinde ele geçirildi. Öte yandan İpekyolu ilçesinde bir evin yatak odasında, 4 çuval içinde 102 kilo 385 gram eroin ele geçirildi,1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesine bağlı Atalan Mahallesi'nde, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, D-300 Karayolu'ndaki menfeze saklanan 10 kilogram esrar, narkotik köpek Cesur ile yapılan aramada bulundu.
Jandarma uyuşturucuyu saklayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
102 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Hatuniye Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde, narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramada yatak odasında 4 çuval içerisinde 102 kilo 385 gram eroin ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.