Van'da 12 düzensiz göçmen yakalandı!

İlçenin Güvendik Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaya olarak ilerleyen bir grubu durdurdu. Yapılan kontrollerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmenin, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.