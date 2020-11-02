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02.11.2020 - 11:09 | | İHA

Van'da 12 düzensiz göçmen yakalandı!

Van'ın Başkale ilçesinde yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da 12 düzensiz göçmen yakalandı!

İlçenin Güvendik Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaya olarak ilerleyen bir grubu durdurdu. Yapılan kontrollerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmenin, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Üst geçidi kullanmayan kadının feci ölümüAdana’da toplu taşıma aracından eşiyle birlikte indikten sonra 20 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayan yaşlı kadın, yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı, saniye saniye görüntülendi.
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