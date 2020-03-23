Van'da 1500 kaçak tıbbi maske ele geçirildi!

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında, şüphe üzerine plakası açıklanmayan bir kamyoneti durdurup, arama yaptı.
Kamyonette kaçak yollarla yurda sokulan 1500 tıbbi maske ile 130 paket sigara ele geçirildi. Sürücü E.Ö. gözaltına alındı.
İstanbul’da yaşlı adamı kolonya uzatarak gasp eden şahsa adli kontrolİstanbul Okmeydanı’nda bankadan emekli maaşını çeken yaşlı adamın corona virüs salgınını bahane ederek “Kolonya ister misin?” diyerek 2 bin 660 lirasını gasp eden zanlı, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.