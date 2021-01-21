MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Van'da, 234 yerleşim yeri yolu açıldı
ABONE OL
21.01.2021 - 09:32 | | DHA

Van'da, 234 yerleşim yeri yolu açıldı

Van'da 2 gündür aralıklarla yağan kar nedeniyle kapanan 495 yerleşim yerinden 234'ü, ulaşıma açıldı. Kapalı 261 yolun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Van'da, 234 yerleşim yeri yolu açıldı

Van'da 2 gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 40 santimetreye ulaştığı belirtilirken, 495 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Yolların açılması için dün çalışmalara başlandı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerince kapalı yollardan 234'ü yeniden ulaşıma açılırken, 261 mahalle ve mezra yolunun da açılması için çalışmalara aralıksız devam ediliyor.

Ekmek fırınındaki telefon hırsızlığı!İstanbul Esenyurt'ta, 3 şüpheli ekmek ve içecek almak bahanesi ile girdikleri fırından 4 bin lira değerindeki telefonunu çaldı. Yaşanan hırsızlık anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Anne Ayşe Bülbül’den ‘Eren operasyonu’ teşekkürü: Gurur duydum, kanı yerde kalmadı

Anne Ayşe Bülbül’den ‘Eren operasyonu’ teşekkürü: Gurur duydum, kanı yerde kalmadı

Milyonlarca kadına erken emeklilik fırsatı!

Milyonlarca kadına erken emeklilik fırsatı!

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

Boyun ağrısıyla şikayetiyle gitti... Kafatasını çıkardılar!

Boyun ağrısıyla şikayetiyle gitti... Kafatasını çıkardılar!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet