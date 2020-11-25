MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Van'da 30 kilo keçeye emdirilmiş sıvı eroin ele geçirildi!
ABONE OL
25.11.2020 - 12:41 | | DHA

Van'da 30 kilo keçeye emdirilmiş sıvı eroin ele geçirildi!

Van’ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen PKK'ya yönelik operasyonda kalaşnikof marka silaha ait 6 şarjör ve 30 kilo keçeye emdirilmiş sıvı eroin ele geçirildi.

Van'da 30 kilo keçeye emdirilmiş sıvı eroin ele geçirildi!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamak Mahallesi kırsalında PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 6 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 10 yelek içerisinde keçeye emdirilmiş 30 kilo sıvı halde bulunan eroin ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Antalya'da lüks cipte infaz! 2 ölü, 1 yaralıAntalya’nın Varsak semtinde öğle saatlerinde meydana gelen saldırıda, 34 DKF 631 plakalı lüks cipteki 2 kişi tabancayla vurularak öldürüldü, 1 kişi de yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

EBA günlük ders programı: EBA TV 26 Kasım ilkokul, ortaokul, lise canlı ders saatleri

EBA günlük ders programı: EBA TV 26 Kasım ilkokul, ortaokul, lise canlı ders saatleri

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

Ayyüce Çınar kimdir? Ayyüce Çınar kaç yaşında, neden öldü?

Ayyüce Çınar kimdir? Ayyüce Çınar kaç yaşında, neden öldü?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet