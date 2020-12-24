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24.12.2020 - 10:25 | | DHA

Van'da 320 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle 320 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 15, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi buldu.

Van'da 320 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Van'da sıcak havanın etkisini yitirmesiyle birlikte dün sabah saatlerinden ibitaren başlayan ve belirli aralıklarla devam eden kar yağışı, etkisini artırmaya başladı. Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 15, yüksek kesimlerde ise yarım santimetreyi buldu. 

Kar nedeniyle 149 mahalle ve 171 mezra olmak üzere toplam 320 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Şubat ayında yaşanan çığ felaketinde 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolu, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Mahalle ve mezra yollarının açılması için Büyükşehir Beledisi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler, kent merkezinde de kar temizleme çalışması başlatırken, Büyükşehir ve İpekyolu Belediyelerine bağlı personeller de, vatandaşların rahat yürüyebilmesi için caddelerdeki kar kütlelerini temizledi.

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