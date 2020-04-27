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27.04.2020 - 15:00 | | DHA

Van'da 5 sokak karantinaya alındı! Vaka sayısı 6'ya yükseldi

Van’ın İpekyolu ilçesi Yalım Erez Mahallesi'nde yaşayan bir çiftin corona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine vaka sayısı 6'ya yükselirken, karantinaya alınan sokak sayısı 2'den 5'e çıkarıldı.

Van'da 5 sokak karantinaya alındı! Vaka sayısı 6'ya yükseldi

İpekyolu ilçesine bağlı Bostançi Yalım Erez Mahallesi 4'üncü Sokak'ta yaşayan S.K., rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan S.K., tedavi altına alındı. S.K.'nın eşi A.K. de yapılan test sonucu pozitif çıkınca hastaneye yatırıldı.

Çiftin yaşadığı 4'üncü Sokak ile 3'üncü Sokak dün akşam itibariyle karantinaya alındı. 76 evin bulunduğu sokakların giriş-çıkışları, polis kontrol noktaları oluşturularak, kapatıldı.

Sağlık ekiplerinin sağlık taraması yaptığı sokakları, belediye ekipleri köpüklü suyla yıkayıp, dezenfekte etti.

VAKA SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Bugün yapılan sağlık taramalarında 4 kişide corona virüs teşhis edildi. Hastalar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Sağlık ekiplerinin tarama çalışmalarının sürdüğü mahalleye giriş-çıkışa izin verilmiyor.

 

 

 

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