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21.05.2020 - 11:21 | | DHA

Van'da 550 gram esrarla yakalanan 2 kişi gözaltında

Son dakika haberine göre; Van'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan araçta, narkotik köpek 'Resif' ile yapılan aramada, 550 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da 550 gram esrarla yakalanan 2 kişi gözaltında

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Van'ın Erciş ilçesinde yapılan teknik takip sonucu durdurulan araçta arama yapıldı. Narkotik köpek 'Resif'in kullanıldığı aramada, 550 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

 

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