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10.02.2021 - 10:34 | | DHA

Van'da boş arazideki çuvaldan afyon sakızı çıktı!

Van’da jandarma ekiplerince yapılan boş arazi aramalarında, çuval içinde 4 kilo 500 gram afyon sakızı ele geçirildi. Öte yandan çuvalı bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için de çalışma başlatıldı.

Van'da boş arazideki çuvaldan afyon sakızı çıktı!

Başkale Jandarma Komutanlığı'na bağlı Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar kapsamında, ilçeye 60 kilometre uzaklıktaki Böğrüpek Mahallesi'nde boş arazide arama yapıldı.

Aramalar sonucu çuval içinde 4 kilo 500 gram afyon sakızı ele geçirilirken, bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için de çalışma başlatıldı.

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