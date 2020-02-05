Van'da bugün ve yarın okullar tatil mi? Van Valiliği açıkladı

Van'da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı halen etkisini sürdürmeye devam ediyor. Birçok köye ulaşım güçlükle sağlanırken birçok ilçe merkezinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Van Valiliği tarafından dün yapılan açıklamada youn kar yağışı nedeniyle 5 Şubat tarihinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu. Meteoroloji tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre bugünde etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışının ardından öğrenciler okullar yarında tatil olur mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Van'da hava durumu nasıl olacak? İşte Van ilçe ilçe hava durumu raporu ve son dakika gelişmeleri...

VAN 5 ŞUBAT HAVA DURUMU RAPORU

Bahçesaray Kar yağışlı -1 derece

Başkale Kar yağışlı -3 derece

Çaldıran kar yağışlı -5 derece

Çatak Kar Yağışlı -1 derece

Edremit Çok Bulutlu 2 derece

Erciş Kar yağışlı -3 derece

Gevaş Hafif Kara Yağışlı -3 derece

Gürpınar Hafif Kar Yağışlı -4 derece

İpekyolu Çok Bulutlu 2 derece

Muradiye Hafif Kar yağışlı -1 derece

Özalp Çok Bulutlu -5 derece

Saray Çok Bulutlu -5 derece

Tuşba Çok Bulutlu 2 derece

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışı nedeniyle 05.02.2020 Çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerine 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir.



Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline 1 (bir) gün süre ile idari izin verilmiştir.





Kamuoyuna saygıyla duyurulur.