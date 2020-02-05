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05.02.2020 - 11:35 |

Van'da bugün ve yarın okullar tatil mi? Van Valiliği açıkladı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle valilik tarafından öğrencilerin beklediği açıklama dün akşam saatlerinde yapıldı. Van merkez ve birçok ilçede bugünde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle öğrenciler şimdiden Van'da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Van'da okullar yarın tatil edilecek mi? İşte Meteoroloji tarafından yayımlanan son hava durumu raporu...

Van'da bugün ve yarın okullar tatil mi? Van Valiliği açıkladı

Van'da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı halen etkisini sürdürmeye devam ediyor. Birçok köye ulaşım güçlükle sağlanırken birçok ilçe merkezinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Van Valiliği tarafından dün yapılan açıklamada youn kar yağışı nedeniyle 5 Şubat tarihinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu. Meteoroloji tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre bugünde etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışının ardından öğrenciler okullar yarında tatil olur mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Van'da hava durumu nasıl olacak? İşte Van ilçe ilçe hava durumu raporu ve son dakika gelişmeleri...

VAN 5 ŞUBAT HAVA DURUMU RAPORU

Bahçesaray Kar yağışlı -1 derece
Başkale Kar yağışlı -3 derece
Çaldıran kar yağışlı -5 derece
Çatak Kar Yağışlı -1 derece
Edremit Çok Bulutlu 2 derece
Erciş Kar yağışlı -3 derece
Gevaş Hafif Kara Yağışlı -3 derece
Gürpınar Hafif Kar Yağışlı -4 derece
İpekyolu Çok Bulutlu 2 derece
Muradiye Hafif Kar yağışlı -1 derece
Özalp Çok Bulutlu -5 derece
Saray Çok Bulutlu -5 derece
Tuşba Çok Bulutlu 2 derece

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışı nedeniyle 05.02.2020 Çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerine 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline 1 (bir) gün süre ile idari izin verilmiştir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

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