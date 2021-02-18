18.02.2021 - 09:24 | | AA
Van'da ele geçirildi! Tam 69 kilogram...
Van'ın Başkale ilçesinde 69 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda ilçedeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 17 kilogram sentetik uyuşturucu, 31 kilogram toz esrar ve 21 kilogram reçine esrar ele geçirdi.
Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
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