Van'da facia! Her yerde onları arıyorlar

Van- Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında dün saat 17.00 sıralarında iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, karayolunda yol açma çalışmaları için küreme yaparken, çığ düştü. İş makinesi kısmen kar altında kalırken, arkasında bulunan minibüs ise yamaçtan kopan tonlarca karın altında kaldı. İş makinesi operatörü Bahattin Karagülle kendi imkanlarıyla kurtulup, yetkililere haber verdi. Bunun üzerine bölgeye UMKE, AFAD, Karayolları ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Saat 21.00 sıralarında ulaşılan minibüste 7 kişi kurtarıldı, 5 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Minibüste bulunduğu tahmin edilen 2 kişi ise bulunamadı. Aramalara dün gece yarısı ara verildi.

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgede arama kurtarma çalışması yeniden başlatıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, ölen 5 kişinin cenazelerinin ise yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edileceği ifade edildi.

VALİ BİLMEZ: ARAMA- KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, kayıp olduğu düşünülen 2 kişiye ulaşmak için AFAD, UMKE, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, yoğun kar yağışı ve fırtınaya rağmen, çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini kaydeden Vali Bilmez, 2 kişinin cenazesinin Bitlis’in Hizan ilçesi üzerinden Bahçesaray’a gönderileceğini, 3 kişinin ise Van’da toprağa verileceğini bildirdi.

Vali Mehmet Emin Bilmez, Van- Bahçesaray karayolunun sadece iş makineleri ve arama kurtarma çalışması yürüten araçlara açık olduğunu kaydetti. Ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileyen Vali Bilmez, tedavisi süren yaralılardan iş makinesi operatörünün burnunda ve boynunda kırıklar olduğunu, diğerlerinin durumlarının ise iyi olduğunu belirtti.