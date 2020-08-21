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21.08.2020 - 09:39 | | DHA

Van'da FETÖ'nün bölge sorumlusu 2 kişi tutuklandı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan örgütün Malatya, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sorumlusu oldukları tespit edilen 2 kişi, tutuklandı.

Van'da FETÖ'nün bölge sorumlusu 2 kişi tutuklandı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ortak operasyon düzenledi. Örgütün Malatya, Van ve KKTC sorumlusu oldukları öne sürülen 2 kişi, İstanbul'da gözaltına alındı.

Van'a getirilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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